Niente Olimpiadi per la star del Giappone | fumava

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scandalo nella ginnasticase. Una sigaretta di troppo costa caro alla ginnastase Shoko Miyata. La 19enne capitana della squadra femminile di ginnastica artistica del, è stata esclusa dalla Nazionale perché sorpresa a fumare durante il training camp della nazionale. E così salterà le2024. Miyata è la campionessa nazionale in carica e vanta di un bronzo nella trave ai Mondiali 2022 (oltre a 3 medaglie nei campionati asiatici e 3 nei Giochi universitari mondiali).Mercoledì scorso, durante la sessione di allenamento aperta ai media, il capitano Shoko Miyata non era presente. Inizialmente, la federazione aveva confermato la sua assenza per "determinati motivi", senza fornire ulteriori dettagli. Successivamente, il segretario generale ha annunciato il ritiro dell'atleta dalla squadra di ginnastica artistica alle