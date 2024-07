Forgotten Baby Syndrome | come funziona il fenomeno psichico che porta a dimenticare un figlio in auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una tragedia ha colpito la comunità di Marcon, in provincia di Venezia, dove una bambina di un anno, Agnese Chinellato, è morta dopo essere rimasta chiusa insotto il sole per diverse ore. Il dramma si è consumato quando il padre, Sirio Chinellato, per un tragico errore, ha dimenticato la piccola nel veicolo.Leggi anche: Va a fare una denuncia in questura ma nell’attesa si fuma uno spinello È stato solo grazie ai colleghi di lavoro, che passando davanti alla macchina hanno notato la bambina e allertato il padre, che si è precipitosamente recato al veicolo. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la piccola Agnese non c’era più nulla da fare. La disperazione ha colpito sia il padre che la madre, Gloria Lugato,ndo entrambi a un crollo psicologico che ha richiesto il ricovero in ospedale.