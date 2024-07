Cina | Pechino accelera creazione industria biologia sintetica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 lug – (Xinhua) –sta rafforzando lo sviluppo dell’dellae l’innovazione nel settore, con un’impennata del numero di imprese biofarmaceutiche in uno dei sobborghi meridionali della citta’. Nell’area di sviluppo economico-tecnologico di(BDA) ci sono ora piu’ di 4.800 aziende biofarmaceutiche, rispetto alle circa 4.200 dell’anno scorso, ha rivelato Liu Li, vicedirettore del comitato di gestione dell’area, in occasione della terza conferenza del Global Health Forum del Boao Forum for Asia, conclusasi ieri. “Come tecnologia dirompente e di frontiera, lasta diventando un nuovo motore per ladi nuove forze produttive di qualita’”, ha detto Liu.