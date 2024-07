Caos voli da Fiumicino parte solo il volo con Salvini Ita smentisce | Falso altri 12 decolli nello stesso orario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il down di Microsoft ha causato guasti tecnici su larga scala in tutto il mondo con seri disagi anche per il trasporto aereo, tracancellati enze ritardate negli Usa e in Europa (Italia compresa). Ma ilcon a bordo il ministro Matteoda Romaa Milano Linate “è l’unico a decollare tra quelli di Ita Airways in quella fascia oraria e tra i passeggeri esplode la rivolta”. La notizia è riportata da La Stampa e subito ha scatenato le polemiche dei partiti di opposizione con tanto di annuncio di interrogazione parlamentare. E mentre dalla Lega respinge le “insinuazioni” e annuncia querele, anche la compagnia aerea definisce la notizia “destituita di qualsiasi fondamento“.