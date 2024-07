Brugnaro dopo l' indagine della Guardia di finanza | Dimostrerò la mia innocenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - "Sono pronto alla mia Via Crucis ma speremo no i me meta in croze". La chiude con una battuta, in dialetto veneto, in perfetto "stile", la prima uscita pubblicail terremoto giudiziario che ha travolto il Comune di Venezia. Il primo cittadino è apparso oggi in una conferenza stampa a Cà Corner sul contributo d'accesso,che martedì ladiha arrestato tra gli altri l'ormai ex assessore alla Mobilità Renato Boraso e indagato 23 persone tra cui lo stesso(ma per unaparallela a quella principale e legata al suo blind trust). E, come fatto già all'indomani degli arresti, è tornato a sostenere la sua completa estraneità ai fatti. "Per la parte giudiziaria - ha spiegato - mi difendero' io. Da parte mia so di avere una coscienza pulitissima. Dico ai cittadini: 'continuate a fidarvi perchè sono una persona onestà.