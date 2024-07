Beetlejuice 2 | nuovo trailer e nuove immagini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) la Warner Bros ha svelato une un poster di2, l’attesissimo sequel della classica commedia soprannaturale del 1988 di Tim Burton, la cui uscita nelle sale è prevista per il 6 settembre dopo la première alla Mostra del Cinema di Venezia. L’originalesegue una coppia recentemente deceduta, Adam (Alec Baldwin) e Barbara Maitland (Geena Davis), che si ritrovano a infestare la propria casa dopo essere morti in un incidente d’auto. Quando la fastidiosa famiglia Deetz si trasferisce lì, i Maitland cercano l’aiuto di un fantasma chiassoso e dispettoso di nome Betelgeuse (Michael Keaton) per spaventare i nuovi abitanti.