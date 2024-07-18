Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 11:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPENTO L’INCENDIO SULLA FIRENZE-Roma ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLazioNE PERMANE REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREIZONE Roma LA CIRCOLazioNE è SCORREVOLE PERMANGONO LE CODE IN DIREIZONE LATINA SIAMO A CASTEL RomaNO, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE UN AGGIORNAMENTO DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA DIRAMAZIONE Roma SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE ANDRà AVANTI FINO ALLE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 30 ALLE 12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONI AMONTECELIO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI UN INCENDIO è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREIZONE ROMA SEMPRE SULLA PONTINA CODE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ANCHE IN ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE METRO B/B1 E C LA METRO A RESTA ATTIVA MA CON RIDUZIONI DI CORSE E CHIUSURE DI ALCUNE STAZIONI LA PROTESTA INTERESSA LA REGIONALE COTRAL: CHIUSA LA FERROVIA METROMARE LA ROMAVITERBO ATTIVA MA CON RIDUZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:15 - 30 ALLE 12. LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E PESCACCIO E DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOLGIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE CAUSA CODE A PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI VERSO ROMA IN DIREIZONE LATINA CODE MA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
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