Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 LUGLIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPENTO L’INCENDIO SULLA FIRENZE-ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCONE PERMANE REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREIZONELA CIRCONE è SCORREVOLE PERMANGONO LE CODE IN DIREIZONE LATINA SIAMO A CASTELNO, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE UN AGGIORNAMENTO DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA DIRAMAZIONESUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE ANDRà AVANTI FINO ALLE 12.