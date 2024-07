Ursula così Giorgia ha perso l’occasione della sua vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024)Meloni ha scelto di votare contro la riconferma divon der Leyen alla presidenzaCommissione Europea, una decisione che non può che sollevare dubbi e perplessità sul suo reale orientamento politico e sulla sua affidabilità. Con questa mossa, Meloni haun’occasione irripetibile per dimostrare di poter essere più di una semplice leader di un partito di destra radicale, capace solo di slogan muscolari e retorica bipolare. Von der Leyen, con un approccio pragmatico e inclusivo, aveva aperto le porte dell’Europa a Meloni, offrendo una chance per dimostrare che la leader italiana poteva essere una voce costruttiva nel futuro dell’Unione Europea. Invece, Meloni ha preferito restare ancorata a una politica di contrapposizione sterile, dimostrando inaffidabilità nei confronti di chi, come, aveva scommesso su di lei per un futuro comune.