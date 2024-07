Treni raddoppio della linea Firenze-Empoli-Siena | disagi per lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 'L'ennesimo sacrificio chiesto al territorio''. A margineriunione in videoconferenza di questa mattina, giovedì 18 luglio, con Regione Toscana, rappresentanti istituzionali,talia e Rfi il vicesindaco del Comune diMichele Capitani interviene sul cantiere per ilferroviaria, nel tratto trae Granaiolo, in programma dal 5 al 31 agosto e su quello relativo alla-Grosseto, in programma dal 19 agosto al 21 settembre. ''Siamo consapevoli - commenta Capitani - dell'importanza degli interventi di Rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, ma anche dei graviche saranno causati dall'interruzionecircolazione, per i quali non si è tenuto conto delle esigenze del territorio''.