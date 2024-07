Merci Prato e Livorno più vicine Ora c’è la linea ferroviaria diretta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024)mente dalla fonte di Scarperia fino in America passando per l’interporto di. È il progetto che vede al centro la volontà di ridurre le emissioni nocive in atmosfera utilizzando un sistema di trasporto misto tra ferro e gomma. Il meccanismo è semplice il risultato è stupefacente: 1500 tir sulle strade in meno ogni anno grazie ai treniche da Gonfienti arrivanomente al porto die da qui sulle navi verso gli Usa. Da ieri è realtà il nuovo collegamento intermodale tra l’interporto della Toscana Centrale e il Terminal Darsena Toscana per il trasporto di acqua Panna. La nuova trattamovimenterà nella fase iniziale 25 container con cadenza settimanale e sarà in grado di sostituire l’equivalente di 1.500 camion all’anno con una riduzione del 12% delle emissioni di CO2 sulla tratta Scarperia-