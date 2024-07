La fine del fiume Il libro del fotografo Matteo Santoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Domani alle 18 nello spazio "Civico 12", in via Roma 12, a Roccatederighi, la giornalista e scrittrice Paola Alberti presenta il"Ladel", delveronese. Si tratta di un’esplorazione per immagini lungo il Po, tra le leggende degli uomini coccodrillo, della Bosma (la biscia acquatica), del mito di Fetonte, del grifone Worbas nel castello estense a Ferrara, della Palpastriga che avvolge le sue vittime in orribili ragnatele, del drago Tarantasio e di Bargniff, una creatura demoniaca anfibia.