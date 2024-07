Due vigili del fuoco morti mentre spegnevano un incendio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - Mercoledì pomeriggio, durante le operazioni di spegnimento di undi vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo (provincia di Matera), duedelhanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell'evento. Sembrerebbe che i due fossero impegnati per salvare una famiglia dalle fiamme, in contrada Cozzuolo. Lo ha detto all'AGI il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele. "I due pompieri sarebbero caduti in un dirupo". I duedelerano entrambi di Matera e avevano 45 anni. I rilievi dei Carabinieri del reparto operativo di Policoro (Matera) e del Nucleo investigativo antdeideldi Potenza sono proseguiti anche oggi.