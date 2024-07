Coppa città di Lucca Novità e cambiamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si cambia. Automobile Club, promotore della 59^diin co-organizzazione con Organization Sport Events, al fine di ottemperare alle richieste delle autorità locali, ha apportato alcune modifiche al percorso di gara. Nello specifico, è stata rimodulato lo svolgimento della prova speciale "Monte Serra", dividendola in due distinti tratti da sette e da cinque chilometri. Una scelta, quella adottata dagli organizzatori, dettata dall’esigenza di garantire ai partecipanti la miglior espressione possibile, evitando l’adozione di una slow zone, ritenuta eccessiva nella sua ipotetica lunghezza e quindi penalizzante ai fini della prestazione degli equipaggi. Le iscrizioni alla manifestazione, appuntamento valido per laRally di Zona 7 in programma sabato 3 e domenica 4 agosto – resterà aperta fino a mercoledì 24 luglio.