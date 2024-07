Consumi condizionatore | quanto si spende all’ora? Calcolo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 luglio 2024)si: temperature altissime un po’ in tutta Italia sono tipiche della stagione estiva. In alcune zone del paese è difficile non tenere il climatizzatore acceso per buona parte della giornata.siper ogni ora d’uso? Uno sguardo veloce ai fattori da considerare per ildella bolletta.: fattori fondamentali per ildella bolletta: quali sono i fattori fondamentali da tenere in considerazione per farsi un’idea dell’entità della bolletta? Innanzitutto, il tipo di climatizzatore: chiaramente più è alta la classe energetica maggiore è l’efficienza. In pratica, undi classe A+++ consuma meno di quelli appartenenti a una classe inferiore.