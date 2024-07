Chi è Shia LaBeouf il Padre Pio di Abel Ferrara

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 luglio 2024)è uno dei personaggi più controversi di Hollywood. Nel suo passato, infatti, ci sono degli eventi discutibili dal punto di vasta comportamentale e legale, che lo hanno portato a guadagnare le prime pagine dei media per ragioni tutt’altro che artistiche. Nel 2014, ad esempio, durante il Festival di Berlino, si presenta sul red carpet con in testa un sacchetto di carta con la scritta “I’m not famose anymore”. Prima di questo evento, poi si erano verificate delle stranezze anche durante l’incontro con la stampa. Una sorta di atteggiamento di protesta da parte dell’autore che, a suo dire, si sentiva troppo sotto pressione a causa di un’accusa di plagio rivolta ad un suo cortometraggio.