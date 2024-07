Caldo record a Roma gli animali del Bioparco vengono rinfrescati con i gelati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con l’ondata diche ha colpito, ildella capitale ha adottato misure speciali per garantire il benessere degliospitati. Lo staff del parco ha messo in atto diverse strategie per rinfrescare glie aiutarli a fronteggiare le elevate temperature estive. Sono stati preparati ghiaccioli speciali, realizzati con frutta, verdura, e talvolta anche carne, a seconda della dieta specifica di ogni specie. Questi ghiaccioli non solo aiutano a rinfrescare gli, ma forniscono anche un modo divertente e stimolante per nutrirli.Leggi anche: Meteo, “possente anticiclone africano”. Giuliacci: ecco quanto durerà ilSono stati installati sistemi di nebulizzazione e docce per rinfrescare l’aria e mantenere una temperatura più sopportabile negli habitat degli