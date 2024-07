Baseball | gli USA spengono l’urlo olandese sarà classica col Giappone alla Haarlem Week

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giornata di semifinali a doppio effetto, e non si potrebbe dire altro, per quanto riguarda la. Hanno sognato parecchio gli spettatori di casa, mafine l’ultimo attoUSA (o meglio, la selezione NJCAA)-, che a sua volta non ha la squadra più forte, ma questa basta a raccogliere la finale in terra. I Paesi Bassi, nella sera dello stadio intitolato a Pim Mulier, pescano dal cilindro il colpo importante al secondo inning, con un triplo poderoso di Kuijper che lancia Kemp verso l’1-0. Gli olandesi reggono, reggono e reggono ancora fino all’ultima ripresa, ma proprio qui, nel cambio in situazione pericolosa tra Huijer, in uscita, ed Estanista, in entrata, arriva l’1-1 americano con la volata di sacrificio di Bullen a basi piene che manda Plain a firmare l’1-1.