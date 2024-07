Via libera alle mini abitazioni Salvini | Bella vittoria della Lega

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ROMA – “Una, una promessa mantenuta. È passato in Commissione Ambiente alla Camera l’emendamento al decreto Salva-Casa che supera una legge in piedi dal 1975 (!) e riabilita finalmente tante proprietà, rendendo abitabili anche quelle con 2,40 metri di altezza e con una superficie di 28 mq per 2 persone e di 20 mq per 1 persona. Una misura che rimette sul mercato numerosi appartamenti andando incontronecessità di studenti e lavoratori – specialmente nelle grandi città – oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo. Ora il testo passa all’Aula di Montecitorio prima di chiudere il suo percorso al Senato. Avanti tutta!”. Così sui suoi canali social il leadere vice premier Matteo(foto). L'articolo Via: “” L'Opinionista.