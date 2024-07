Trentino orso insegue ciclista a Vallelaghi | ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Trento), 17 luglio 2024 –inseguito da unquesta mattina a, in. L’episodio viene riferito dalla Provincia in un comunicato, il giorno dopo il ferimento del turista francese che è finito all’ospedale dopo essere stato attaccato nella vicina Dro. L’episodio di oggi risale alle 11.30. Il biker è stato inseguito da unmentre percorreva un sentiero in località Ciago, nella frazione di Vezzano, comune di. L’uomo, rincper qualche decina di metri dal plantigrado, è fuggito allontanandosi dall’animale. Sul posto è poi intervenuta la forestale. “Rical Tar contro l’ordinanza di abbattimento di Fugatti” E scoppia la polemica per l’ordinanza di abbattimento della Provincia di Trento per l’(probabilmente un’orsa) che ha ferito il turista francese.