Roma in questa fontana i Beatles si fecero il bagno vestiti | ecco cosa accadde

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Avi è unain cui uno dei gruppi musicali più amati e di fama internazionale vi fece il. Stiamo parlando deiche si immersero nella suggestivadelle rane che si trova nel caratteristico quartiere Coppedè, in Piazza Mincio a, lain cuiil: l’episodio particolare Era il giugno del 1965 ed era molto caldo. Igiunsero aper esibirsi in quattro serata che non solo ebbero molto successo ma lasciarono il segno nella Capitale. Dopo una delle grandi performance, Minà decise di portarli al Piper, locale aperto pochi mesi prima e molto amato per la vita notturna. Vista l’affluenza, però, decisero di spostarsi al Club 84 di via Veneto.