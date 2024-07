Re Carlo ultime notizie Incidente per Camilla si sfiora il disastro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancora guai perche hanno concluso il tour di due giorni nelle Isole del Canale, giusto in tempo per il 77esimo compleanno della Sovrana, infatti è nata il 17 luglio 1947, e per l’apertura del nuovo Parlamento. Ma tornando al tour, la Regina consorte si è infortunata ed è stata costretta a fasciare la caviglia. Questo però non le ha impedito di svolgere i suoi doveri accanto al Re. Anzi ha dimostrato di avere una forza incrollabile, infondo Diana la soprannominava Rottweiler anche per la sua determinazione.