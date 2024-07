Perché ci servono nuovi caccia Eurofighter

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’Aeronautica Militare italiana riceverà 24velivoliTyphoon (Efa) entro la fine del decennio, ovvero nel momento in cui sarà completata la dismissione dei Tornado ancora attivi e dovrà essere ritirata dal servizio la Tranche 1 degli stessi Efa. Due settimane fa la Difesa aveva infatti inviato al Parlamento lo schema del decreto per l’approvazione del programma (registrato come atto del governo n.176). ITyphoon dovrebbero essere quelli definiti di nuova generazione (NG), con interfaccia uomo-macchina (strumentazione) rinnovata e più integrata, un nuovo computer di missione, il nuovo radar del tipo Aesa Captor-e Mk2 e un sistema di autoprotezione elettronica rinnovato. Infine, ivelivoli dovranno essere in grado di gestire droni gregari durante le missioni.