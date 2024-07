Ordine dei Medici Napoli Caiazza Ordinatamente | Ringrazio chi mi ha sostenuto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)deidi. Salvatoretutti iche ci hanno votato e gli oltre 500 che mi hanno espresso fiducia nella mia prersonatutti iche ci hannoe ci hanno votato e gli oltre 500che hanno espresso fiducia nella mia persona, in particolar modo idi famiglia dell’Asl2 Nord.i colleghi che ci hanno ascoltato, ci hanno aiutato e hanno creduto in noi. Mi congratulo con i vincitori e con tutti in nostri avversari, soprattutto per aver portato avanti una competizione serena e corretta, dove hanno vinto innanzitutto i. Mi impegno a continuare a rappresentare e tutelare i colleghi da una sanità sempre più fragile e sempre meno efficiente, in particolar modo per i Cittadini, che stanno rischiano di perdere la tutela della Salute Pubblica.