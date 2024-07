Non ho più dubbi | pallottole contro Trump l' ex consulente di Regan sgancia la bomba

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Nutrivo pochicirca il ritorno di Donaldalla Casa Bianca, ma dopo l'attentato dei giorni scorsi sono scomparsi del tutto. Sono anche convinto che gli americani incerti fino a poche ore fa, ora avranno già sciolto ognio». Parola di Gary J. Schmitt. Analista politico di lunga e consolidata esperienza, il professore - già giovanissimodell'ex presidente Ronald Reagan – analizza con realismo dal suo studio presso l'American Enterprise Institute gli avvenimenti politici delle ultime settimane per capire che cosa potrebbe accadere di qui al 5 novembre prossimo, quando si voterà per eleggere il nuovo presidente. Il professore non sembra particolarmente colpito da quel che è successo in Pennsylvania durante un comizio del tycoon.