Mbappé colleziona Ferrari ma non può guidarle perché non ha la patente | Ho sempre avuto l’autista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Kylianha 25 anni, quasi 26. E non ha lanon ne ha maibisogno: a Parigi haun autista personale. Però ha le macchine. Un sacco di splendide costosissime fuoriserie che non può guidare. Il cliché del calciatore che arriva inall’allenamento per lui funziona solo a metà. Lo racconta Marca. L’attaccante francese è già a Madrid. Il Real ha un accordo con la Bmw, ma la sua nuova star non potrà guidare nessun modello della casa tedesca. “Per molte persone è un obbligo – dice lui – ma per me non lo è stato, non è mai stata una priorità”. Tra i vari modelli della sua collezione spicca una488 Pista, un’edizione limitata messa in vendita solo per clienti speciali a circa mezzo milione di dollari: un bolide da 720 cv che supera i 340 km/h. Poi una458 del valore di circa 300.