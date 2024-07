Madre e figlio annegati nel Garda Ritrovati a 18 metri di profondità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - Doppia tragedia nelle acque del lago didifronte a Riva: mamma esonoe i loro cadaveriad unadi circa 18. La donna aveva 56 anni ed il19, erano originari dell'Ucraina ma si erano trasferiti, per fuggire dalla guerra, in Vallarsa nella zona di Rovereto in Trentino. La denuncia di scomparsa dei due era stata fatta ieri sera dal compagno della donna. I due si erano recati ieri a Riva dela bordo di un mezzo pubblico. Le ricerche, come da accertamenti sulle celle telefoniche della localizzazione dei telefoni cellulari, si erano concentrare nella zona tra Punta Lido e la spiaggia Sabbioni. A recuperare i cadaveri di Hanna Shabratska e di suoAlex Oleksiy sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Sulla spiaggia erano statiabiti e borse di