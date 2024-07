Lutto nel mondo della pallavolo modenese E’ morto il dirigente Carlo Longagnani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un altrocolpisce ildel volley, con uno dei decani tra i dirigentisotto la Ghirlandina che è scomparso proprio ieri., classe 1941, è stato una colonna portante dell’Edilcuoghi Sassuolo comeaccompagnatore prima di entrare a far parte, nel 1987,Scuola diAnderlini. "Al di là dei ruoli ricoperti, dal Presidente al Direttore Sportivo, ha contribuito con la sua dedizione, passione ed umanità in modo importante al successosocietà", il ricordo di Rodolfo Giovenzana che ha condiviso con lui un lungo pezzo di vita tanto a Sassuolo che nella società. Nel 1992 si stacca dall’Anderlini per assumere l’incarico di Direttore Sportivo a Spezzano in serie A2, incarico che lascerà nel 1997 per rientrare di nuovo all’ Anderlini, rimanendoci sino al 2006.