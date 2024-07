La stagione turistica in Maremma Giugno sotto tono ma anche ora pienone solo nel weekend

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Grosseto, 17 luglio 2024 – “Il tempo non è stato clemente e abbiamo chiuso unche è stato". A ribadirlo è Maurizio Parrini, titolare dell’Hotel Parrini di Follonica e presidente provinciale di Federalberghi. In linea generale, questa estate in, da Follonica all’Argentario passando da Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto è al didelle aspettative ma per numeri e cifre sarà opportuno attendere la fine della. Parrini che in questi giorni sta sentendo i suoi colleghi in giro per lanon è entusiasta. "in questo periodo – commenta Parrini – ilsi è ridotto ai. Paragonando questaa quella del 2019 siamo in calo. Un esempio pratico sono i posti letto vendutiper un notte in alcune strutture ricettivene nel periodo a cavallo tra luglio e agosto".