Il rigore di Baggio ci ha educati alla sconfitta

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Delpiù famoso della storia del calcio italiano sapete già tutto: avete in mente la sequenza filmata e anche due o tre immagini famose, magari quella da dietro la porta con Taffarel che appoggia la schiena sull’erba soffice e segue con lo sguardo la pche vola altissima sopra la traversa, o quella dicon le mani sui fianchi e la testa bassa, mentre alle sue spalle i brasiliani in riga esplodono in un’esultanza molto anni ‘90, con saltelli infantili e un po’ impacciati, che rispetto a quelle rabbiose di oggi sembra ispirata a Baywatch invece che a 300. La generazione d’oro del calcio italiano però è uscita ai rigori da tre mondiali di fila dal ‘90 al ‘98, poi abbiamo vinto ai rigori il Mondiale del 2006 e l’Europeo del 2021.