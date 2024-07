Elisabetta Gregoraci al timone di un nuovo programma sulla Rai | ecco quale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip,si è cimentata alla conduzione di diversi programmi tv, sia Mediaset che Rai, approdando dapprima nello show comico di Rai Due Made in sud, al fianco di Gigi e Ross e poi nel celebre show musicale Battiti Live, condotto al con Alan Palmieri, che da quest’anno vede invece alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Nonostante sia quindi terminata l’esperienza aldi Battiti Live, laè già pronta a tornare in televisione, lasciando Mediaset e facendo ritornoRai, dove per la prima volta condurrà unin solitaria. Come annunciato da TvBlog, infatti,sarà la conduttrice di una nuova trasmissione che andrà in onda nella seconda serata di giovedì su Rai Due e prenderà il nome di Questione di stile.