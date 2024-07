EA SPORTS FC 25 | rivelato il calciatore in copertina

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 luglio 2024)finalmente ilindella standard edition di EAFC 25. Scopriamolo insieme in questa news dedicata Una stagione storica a livello sia di club che internazionale culmina nella presentazione di Jude Bellingham come star disia della Standard Edition che della Ultimate Edition di EAFC 25, il prossimo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo Oggi Electronic Arts ha annunciato che la superstar del Real Madrid e dell’Inghilterra, Jude Bellingham, sarà l’atleta didi EAFC 25, in vista del lancio mondiale del gioco previsto entro la fine di quest’anno. Segnando il record di star più giovane a livello mondiale a comparire sulladi un gioco di calcio EA, Bellingham sarà presente anche come atleta diper EAFC Mobile.