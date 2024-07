EA FC 25 Jude Bellingham Cover Star Della Versione Standard

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sarà laedition del nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 25, ad annunciato con un comunicato ufficiale è stata la software house canadese. Segnando il record dipiù giovane a livello mondiale a comparire sulla copertina di un gioco di calcio EA SPORTS,sarà presente anche come atleta di copertina per EA SPORTS FC Mobile. Scattata durante El Clásico in aprile, la copertinaEdition di EA SPORTS FC 25 è stata realizzata utilizzando l’iconica immagine diche posa nella sua rinomata esultanza Belligol, fatta dopo aver segnato il golvittoria nei minuti di recupero davanti al suo pubblico di casa al Bernabéu.