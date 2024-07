EA FC 25 Accesso Anticipato Disponibile Dal 20 Settembre Con EA Play

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’al nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 25 con il servizio EAè previsto per il prossimo 20. A confermarlo è stata la software house canadese con un comunicato ufficiale. Tutti coloro che effettueranno la sottoscrizione al servizio EApotranno accedere in anticipo a tutte le modalità di gioco disponibili in EA Sports FC 25 per un numero di ore limitato ( 10 Ore ) a partire dal 20. Mentre per tutti coloro che optereanno per un abbonamento al servizio EAPro potranno accedere anticipatamente a tutti i contenuti senza alcun limite temporale. Inoltre coloro che effettueranno la sottoscrizione ad uno dei due piani potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto degli FC Points e di altri contenuti dedicati ad EA Sports FC 25 che Electronic Arts rilascerà durante l’anno.