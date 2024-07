Dieta mediterranea bio raddoppia testosterone e protegge spermatozoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Più fertili mangiando bene. Seguire per almeno 3 mesi unabiologica, povera di carboidrati e ricca di legumi, cereali integrali, verdure a foglia verde e altri ingredienti antiossidanti (spezie comprese), negli uominii livelli diil Dna degli. Nell'Italia delle culle vuote, lo dimostra per la prima volta uno studio guidato dall'Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), pubblicato lo scorso novembre su 'Current Research in Food Science' e presentato all'ultimo Congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia). L'infertilità, un problema in crescita che colpisce il 15-20% delle coppie a livello globale, si combatte anche a tavola.