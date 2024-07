Consultori in Calabria | servizi essenziali ridotti al minimo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Iinvengono descritti come “scatole vuote” ed è una descrizione calzante per via delle condizioni scarse e deial. Ifamiliari inversano in una situazione particolarmente drammatica. Come mai? Un’analisi condotta dal Coordinamento regionale Pari opportunità della Uilha evidenziato una realtà allarmante: molti, pur essendo presenti sulla carta, risultano operativi solo formalmente. Questo è il risultato di anni di tagli al welfare e di una scarsa attenzione alle necessità sanitarie del territorio.