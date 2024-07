Atletica Sara Fantini resta sotto i 70 a Castelnuovo Zane Weir prosegue il rodaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)hanno animato il Meeting d’Estate a Castelnovo ne’ Monti (in provincia di Reggio Emilia). La Campionessa d’Europa di lancio del martello non è riuscita a superare il muro dei 70 metri, fermandosi a 68.85 nell’impianto in cui l’emiliana sta lavorando intensamente da un paio di settimane. L’azzurra sta lavorando intesamente per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove avrà bisogno di esprimersi ai livelli della misura valsa il trionfo continentale (74.18 metri) per ambire a un risultato di lusso nella capitale francese. La primatista italiana ha trovato la misura valida in apertura, seguita da quattro nulli e da un 68.03 conclusivo.tornerà in gara sabato pomeriggio al Meeting Brazzale di Vicenza.ha invece gettato il peso a 20.65 metri all’ultimo tentativo, acme di una serie in crescendo (19.70, nullo, 19.82, 20.62, nullo, 20.65).