Anzio sequestrata la droga dei falò | due pusher in manette

17 luglio 2024 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato due uomini, un 33enne e un 25enne, cittadini marocchini, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo, una pattuglia ha controllato una Fiat Panda, con a bordo i due. Insospettiti dall'atteggiamento e dai loro precedenti, i carabinieri hanno perquisito l'auto, trovando all'interno sei chili e mezzo di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi. I due sono stati tradotti direttamente presso la casa circondariale di Velletri. La vettura è stata sequestrata. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.