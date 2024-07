Alessia Orro Olimpiadi Parigi 2024 pallavolo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha compiuto un bel salto di qualità in questa stagione. Protagonista ad alto livello, anche se non sono arrivati trofei, con la maglia di Milano nel club, la cura Velasco sembra averle giovato sia per la precisione, sia dal punto di vista tattico. Protagonista in VNL, ora punta ad una grande Olimpiade. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Narbolia (Oristano), 18/7/1998 Sport e disciplina:, torneo femminile Quando gareggia: dal 28 luglio all’11 agosto