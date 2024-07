Oroscopo Paolo Fox 17 luglio 2024 | passato difficile per Toro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di martedì 16 luglio 2024) L'diFox del 17si accompagna alla Luna in Sagittario. Sotto la guida del famoso astrologo italiano sarà possibile trarre il massimo da queste 24 ore. Amore, lavoro, soldi, famiglia, società, vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 17, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.17diFox: Ariete,, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete elogia il tuo essere intraprendente e determinato all'interno delle situazioni d'amore. In queste 24 ore saprai farti valere, anche nelle questioni familiari.- L'diFox delconsiglia di tenere alla larga dalla tua vita ilche hai vissuto. Programma degli incontri per venerdì.