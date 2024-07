Migliaia di moto e ricambi made in Cina spacciati per italiani | sequestro da 14 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Pavia, 16 luglio 2024 - I 'Baschi Verdi' del Gruppo Pronto Impiego di Torino hanno individuato in provincia di Pavia il deposito nel quale erano stoccati, prima di essere commercializzati, oltre 1.300cicli e circa 13mila pezzi dio. Tutto con il simbolo della bandiera italiana, ma prodotto e importato dalla, per un valore, al prezzo di vendita al dettaglio, di oltre 14di. L'imprenditore, di nazionalità cinese, che gestiva il deposito dovrà rispondere delle ipotesi di reato di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in violazione alla specifica normativa di settore a tutela delin Italy.