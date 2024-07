Mengo 45mila presenze collettive al Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Si è appena conclusa la ventesima edizione di MEN/GO MUSIC FEST che ha festeggiato il suo ventesimo compleanno in grande stile: dal 9 al 13 luglio - sempre a ingresso gratuito - la splendida cornice di Parco ilad Arezzo, ha ospitato quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa del Festival quest’anno ha visto alternarsi sul palco più di trenta artisti. Anche questa edizione conferma il grande successo del Festival, con oltre 45.000. Partenza esplosiva martedì 9 luglio con OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, SUD SOUND SYSTEM.