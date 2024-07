Mascherine Covid non a norma | coinvolte Pisa e Lucca

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)non anon aanchenell’operazione della Guardia di Finanza del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia e del Gruppo di Savona martedì 16 luglio. Due società operanti nella provincia di Brescia accusate di aver fornito alla struttura commissariale nazionale costituita per l’emergenza dacirca 165 milioni dinon conformi ai requisiti di legge, conseguendo un profitto illecito quantificato in oltre 31 milioni di euro. Provvedimento di sequestro preventivo per oltre 35 milioni nelle province di Brescia,disposto dal Gip del Tribunale di Brescia.