Longlegs la star Maika Monroe vorerebbe entrare in uno storico franchise horror

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo le esperienze con It Follows e, l'attrice ci ha preso gusto con il generee vorrebbe partecipare un giorno a uncelebre La veterana dell'ha rivelato che desidererebbe molto unirsi a un. Conosciuta per il suo lavoro nei generie thriller, che l'hanno consacrata come scream queen, l'attrice ha raggiunto il successo presso il pubblico con il suo ruolo nel filmdel 2014 It Follows che la vedrà tornare 10 anni dopo nel sequel da poco confermato. Laè attualmente protagonista di, che ha appena sbancato al box-office americano con 22,6 milioni di dollari, il miglior esordio per un filmoriginale quest'anno. Poco dopo l'uscita dinelle sale, la