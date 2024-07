L’importanza del bacio della buona notte | cose che forse non sai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilè un rituale semplice, veloce ma importantissimo, dal grande impatto positivo sia per i bambini che per i loro genitori. Sappiamo quanto siano importanti i rituali, le routine, per i piccoli, quale grande effetto rassicurante, tranquillizzante abbiano, soprattutto primananna. E di questi fa parte quel significativo gesto di pochi secondi, nel quale esprimiamo l’augurio di una, la certezza che tutto andrà bene, che mamma e papà saranno sempre quel porto sicuro, prima che si sia pronti a spiccare il volo: il. Ma ilnon è solo una coccola fine a se stessa, ma ha grandi benefici, aiutando a migliorare la qualità del sonno, oltre che a rafforzare legami ancestrali.