La versione di Nino Frassica La mia comicità surreale ispirata a Chochi e Renato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024)è un artista poliedrico. Nel corso della sua lunga carriera, ha spaziato dalla televisione al cinema, passando da radio, teatro e qualsiasi altro ambiente dove la sua passione per lo spettacolo l’ha portato. Ora è pronto a tornare con "30 anni (di meno)", film di Mauro Graziani, dal 21 agosto al cinema distribuito da Plaion Pictures e prodotto da Camaleo. L’ennesimo "lavoro" fatto con passione vera, in attesa di realizzare un suo altro grande sogno, una vita nel mondo dello spettacolo. Ha sempre voluto fare l’artista? "Quand’ero piccolo, non seguivo il calcio o i motori come gli altri. Mi piaceva il mondo dello spettacolo, era il mio interesse principale. Andavo al cinema di continuo, a tutti i costi. Guardavo di tutto e ho iniziato a pensare che era anche quello che avrei voluto fare. Avevo la passione giusta e sentivo che dovevo seguirla. Così è stato".