Highlights Tour de France 2024 sedicesima tappa | Philipsen trionfa a Nimes VIDEO

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilcon glidelladelde, la Gruissan –di 188,3 chilometri. Una frazione che si è chiusa come previsto in volata, con la vittoria di Jasperche ha dominato lo sprint precedendo nettamente Phil Bauhaus e Alexander Kristoff. Per il belga della Alpecin-Deceuninck, ancora una volta lanciato magistralmente da Mathieu Van der Poel, si tratta della terza vittoria diin questoe del nono successo in carriera sulle strade della Grande Boucle. Un trionfo che rischia anche di riaprire la lotta per la maglia verde, a causa della caduta che ha visto protagonista Biniam Girmay poco prima dell’ultimo chilometro.