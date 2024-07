Fmi stima al rialzo la crescita del Pil in Italia nel 2025 | attenzione però ai conti pubblici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Buone notizie per l’e la sua economia, con il Fondo monetario internazionale che ha effettuato unaalper il Pil nazionale nel. Laprevista per il 2024 è dello 0,7 per cento, mentre l’anno successivo si aspetta un più 0,9 per cento, ovvero uno 0,2 per cento in più rispetto alle precedenti stime. A livello globale restano, tuttavia, molte incertezze, con la tenuta delle economie, specie quella americana, che potrebbe risentire non poco di eventuali guerre commerciali ein disordine. Ladel Pil innelStando alle stime aggiornate del Fondo monetario internazionale, nel 2024globale sarà del 3,2 per cento per poi salire, nel, al 3,5 per cento.