È morto Joe Jellybean Bryant padre di Kobe e leggenda del basket anche in Italia

(Di martedì 16 luglio 2024) Lutto nel mondo del. Oggi, martedì 16 luglio, èa 69 anni Joe “dinonché ex giocatore NBA edel Campionatono, dove ha militato tra la metà degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. A dare la notizia è stato Fran Dunphy, allenatore dell’Università di La Salle, luogo in cui è di fatto cominciata la carriera del cestista. Da quanto si apprende, il decesso è stato causato da alcune complicazioni scaturite da un infarto avuto in tempi recenti. Dopo la fine del suo percorso a La Salle, Joe (soprannominato “” per la sua passione per le caramelle gommose) giocò per otto stagioni nella Nationalball Association. Di seguito, nel 1975, arrivò il draft NBA, dove fu la quattordicesima scelta dei Golden State Warriors, team che poi trasferì il giocatore a Philadelphia, dove rimase per quattro stagioni.