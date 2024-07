Decreto Salva casa 2024 cambio destinazione d’uso | i nuovi requisiti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Nella serata di lunedì 15 luglio è giunta un’importante novità relativa alla legge di conversione del. Modificati quei paletti che stabiliscono se un’abitazione risponda o meno aiigienico sanitari. Soddisfazione per il leader della Lega Matteo Salvini ma c’è chi parla di sanatoria nascosta. Di seguito riportiamo le nuove regole spiegate. Parti comuni e unità interne dell’edificio Non giunge come un’assoluta novità la considerazione di parti comuni e unità interne di un edificio come entità indipendenti. In tema di Superbonus l’argomento è già stato ampiamente trattato, con abusi edilizi interni a un dato appartamento che non impedivano le chance di ottenere il 110% sulle lavorazioni esterne.