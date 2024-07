Cult Killer recensione | Antonio Banderas latita in un debole crime thriller

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladipsicologico apparentemente efferato che sfrutta il nome dima fallisce ogni prova a causa di una scrittura fin troppo superficialeprova ad essere undalle diverse anime: investigativo, psicologico, sanguinolento. Prova, ma senza riuscirci. Il film diretto da Jon Keeyes, in anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival, sfrutta infatti il nome di(la cui presenza è davvero marginale) per attrarre il pubblico, salvo poi deluderlo a causa di una sceneggiatura che non riesce ad approfondire nessuno dei temi trattati.